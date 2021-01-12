Житель Петрозаводска ни в чем себе не отказывал, расплачиваясь картой доверчивого пенсионера

В Петрозаводске 36-летний мужчина присвоил себе банковскую карту случайного собутыльника, заявили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 66-летний горожанин. Мужчина пояснил, что кто-то расплачивался его картой и потратил 9 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили 36-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что распивал спиртное в компании малознакомых граждан. Когда ему предложили сходить в магазин за добавкой и отдали банковскую карту, то он решил не возвращаться, а потратить деньги по своему усмотрению. Подозреваемый покупал себе алкоголь, сигареты и другие товары. За два дня он успел потратить чуть больше 9 тыс. рублей.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело.