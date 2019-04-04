Житель Петрозаводска обокрал книжный магазин

Петрозаводские полицейские раскрыли кражу из книжного магазина, сообщат МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась продавец одного из книжных магазинов. Она сообщила, что из торгового зала похищены две популярные настольные игры. Ущерб превысил 5,5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 39-летнего ранее судимого петрозаводчанина. В тот день, он зашёл в магазин, дождавшись удобного момента, похитил со стеллажа две игры, спрятал их в пакет и покинул помещение магазина. Подозреваемый продал игры на улице случайным прохожим за 1 тысячу рублей, а вырученные деньги потратил на спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.