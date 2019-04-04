Житель Петрозаводска обокрал книжный магазин

Новости по теме
Загрузка...
Петрозаводские полицейские раскрыли кражу из книжного магазина, сообщат МВД Карелии.
В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась продавец одного из книжных магазинов. Она сообщила, что из торгового зала похищены две популярные настольные игры. Ущерб превысил 5,5 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 39-летнего ранее судимого петрозаводчанина. В тот день, он зашёл в магазин, дождавшись удобного момента, похитил со стеллажа две игры, спрятал их в пакет и покинул помещение магазина. Подозреваемый продал игры на улице случайным прохожим за 1 тысячу рублей, а вырученные деньги потратил на спиртное.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
31.03.2019, 20:40
31.03.2019, 12:58
28.03.2019, 20:20
29.03.2019, 21:30
29.03.2019, 07:25
31.03.2019, 19:40
Аналитика
Сегодня 15:55
Обществоведение
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
03.04.2019 16:01
03.04.2019 13:39
01.04.2019 09:27
29.03.2019 11:41
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
01.04.2019 13:46
29.03.2019 10:00
Медиа
Сегодня 14:29
Опрос
Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?
Комментарии