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Житель Петрозаводска остался ни с чем после ночи с мужчинами

Новости. Криминал
09:57, 03 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию обратился 41-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что после ночного веселья не помнит, куда пропал его рюкзак. А там находились телефон, деньги и рубашка.

Полицейские выяснили, что горожанин познакомился с компанией мужчин. Через время на улице между ними произошел конфликт, в ходе которого один из новых знакомых и похитил рюкзак со всем содержимым.

Оперативники установили личность 34-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что потратил все 18 тысяч рублей на личные нужды, в том числе на покупку алкоголя. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин оформил кредит на одногруппницу.

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