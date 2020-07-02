Житель Петрозаводска остался ни с чем после ночи с мужчинами

В полицию обратился 41-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что после ночного веселья не помнит, куда пропал его рюкзак. А там находились телефон, деньги и рубашка.

Полицейские выяснили, что горожанин познакомился с компанией мужчин. Через время на улице между ними произошел конфликт, в ходе которого один из новых знакомых и похитил рюкзак со всем содержимым.

Оперативники установили личность 34-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что потратил все 18 тысяч рублей на личные нужды, в том числе на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин оформил кредит на одногруппницу.