Петрозаводчанин оформил кредит на одногруппницу

В Петрозаводске ведется следствие по факту мошенничества, сообщили в МВД Карелии.
В конце июня в полицию обратилась 30-летняя гражданка и сообщила, что на ее имя кто-то оформил кредит. Женщине стали поступать звонки от работников коллекторского агентства. Они требовали погасить задолженность в размере более 20 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался 29-летний знакомый заявительницы, с которым она ранее вместе училась.
Еще в процессе совместного обучения мужчина видел документы одногруппницы и сохранил паспортные данные. Год назад он решил ими воспользоваться и оформил кредит на 8 тысяч рублей в микрофинансовой организации.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее петрозаводчанка осталась без денег из-за желания получить кредитную карту.
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