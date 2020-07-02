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Петрозаводчанин оформил кредит на одногруппницу

Новости. Криминал
18:20, 02 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Леся Полякова
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В Петрозаводске ведется следствие по факту мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В конце июня в полицию обратилась 30-летняя гражданка и сообщила, что на ее имя кто-то оформил кредит. Женщине стали поступать звонки от работников коллекторского агентства. Они требовали погасить задолженность в размере более 20 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 29-летний знакомый заявительницы, с которым она ранее вместе училась.

Еще в процессе совместного обучения мужчина видел документы одногруппницы и сохранил паспортные данные. Год назад он решил ими воспользоваться и оформил кредит на 8 тысяч рублей в микрофинансовой организации. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанка осталась без денег из-за желания получить кредитную карту.

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