Петрозаводчанин оформил кредит на одногруппницу

В Петрозаводске ведется следствие по факту мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В конце июня в полицию обратилась 30-летняя гражданка и сообщила, что на ее имя кто-то оформил кредит. Женщине стали поступать звонки от работников коллекторского агентства. Они требовали погасить задолженность в размере более 20 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 29-летний знакомый заявительницы, с которым она ранее вместе училась.

Еще в процессе совместного обучения мужчина видел документы одногруппницы и сохранил паспортные данные. Год назад он решил ими воспользоваться и оформил кредит на 8 тысяч рублей в микрофинансовой организации.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанка осталась без денег из-за желания получить кредитную карту.