Житель Петрозаводска, убивший молодого человека за громкие разговоры, отсидит восемь лет

Пьяный житель Петрозаводска зарезал молодого человека, который громко разговаривал на остановке.

Суд признал 52-летнего жителя Петрозаводска виновным в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.



Следствие и суд установили, что в августе 2022 года мужчина находился у себя на даче в Кондопожском районе, где до ночи распивал спиртное.



Его раздражали громкие разговоры, доносившиеся от автобусной остановке рядом с его домом.



Злоумышленник подошел к компании молодых людей и во время ссоры ударил одного из них ножом в грудь.



От полученных ран 21-летний дачник скончался на месте.



Суд отправил злоумышленника на восемь лет в колонию строгого режима, сообщили в региональном Следкоме.