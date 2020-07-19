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Житель Петрозаводска ответит за поджог здания санатория в суде

Новости. Криминал
11:43, 20 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков/Архив
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Мужчина обвиняется в поджоге административного здания и неоднократных попытках устроить пожар в жилом доме.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, согласно материалам уголовного дела мужчина, весной 2019 года через окно проник в неэксплуатируемое здание, расположенное на улице Кутузова в Петрозаводске. Там он соорудил кострище и с помощью зажигалки поджег его. В ходе пожара здание было уничтожено, в результате чего собственнику – обществу с ограниченной ответственностью "Санаторий "Марциальные воды" – был причинен ущерб на сумму более 4,5 млн рублей.

Причин для совершения данного преступления у мужчины не было, уточнили в прокуратуре.

В период с ноября 2019 года по январь 2020 года, петрозаводчанин на почве конфликтных отношений с соседями по дому четыре раза поджигал почтовую корреспонденцию и хранившееся в подъезде имущество. Убедившись, что произошло возгорание, он скрывался с места совершения преступления. Однако бдительные соседи во время выявляли горение и не допускали пожара.

Причастность обвиняемого к совершенным преступлениям была установлена сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В ходе расследования уголовного дела он полностью признал свою вину.

Уголовное дело в отношении поджигателя направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петрозаводске подросток в ожидании такси случайно сжег сарай.

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