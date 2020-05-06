В Петрозаводске подросток в ожидании такси случайно сжег сарай

В полицию поступило сообщение о поджоге сарая, сообщили в МВД Карелии.

Трое горожан написали заявления: совокупный ущерб от сгоревшего имущества составил 72 тысячи рублей.

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних был установлен подозреваемый. Подросток рассказал полицейским подробности инцидента.



Вечером он пришел в гости к друзьям, а ранним утром засобирался домой. На улице в ожидании такси он замерз и зашёл в ближайший сарай, надеясь погреться. В помещении он нашел картонку, поджег и бросил к дровам. Когда подъехал автомобиль, он уехал, не затушив огонь, хоть и понимал, что его действия могут привести к пожару.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее грузовик сгорел в Карелии из-за поджога.