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В Петрозаводске подросток в ожидании такси случайно сжег сарай

Новости. Криминал
15:41, 07 Мая 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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В полицию поступило сообщение о поджоге сарая, сообщили в МВД Карелии.

Трое горожан написали заявления: совокупный ущерб от сгоревшего имущества составил 72 тысячи рублей.

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних был установлен подозреваемый. Подросток рассказал полицейским подробности инцидента.

Вечером он пришел в гости к друзьям, а ранним утром засобирался домой. На улице в ожидании такси он замерз и зашёл в ближайший сарай, надеясь погреться. В помещении он нашел картонку, поджег и бросил к дровам. Когда подъехал автомобиль, он уехал, не затушив огонь, хоть и понимал, что его действия могут привести к пожару.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее грузовик сгорел в Карелии из-за поджога.

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