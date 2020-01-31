Житель Петрозаводска погиб под завалами СКК в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Рабочий, который оказался под завалами рухнувшего спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге, приехал в Северную столицу из Карелии.

Как стало известно "Фонтанке", вечером 31 января спасатели нашли тело 29-летнего Матвея К. из Петрозаводска, работавшего на срезке вант на крыше СКК. Карельский сварщик был пристегнут страховочным тросом.

"Найдена часть туловища, точнее", – добавили собеседники "Фонтанки".

Пресс-секретарь ГСУ СК Петербурга Сергей Капитонов заявил, что уголовное дело по-прежнему не возбуждено.

Напомним, при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8.