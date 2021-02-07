Житель Петрозаводска получил от неизвестного два удара по лицу, а потом потерял сознание и телефон

В Петрозаводске грабитель напал на мужчину в подъезде и отправил его в нокаут, отобрав впоследствии телефон, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 32-летний горожанин. Он сообщил, что в подъезде дома, где живёт его знакомый, неизвестный нанёс ему несколько ударов по лицу, от чего он потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что у него пропал мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили подозреваемого – 24-летнего неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя. Молодой человек пояснил, что гаджет он продал, а деньги потратил на спиртные напитки. Свою вину петрозаводчанин признал, в содеянном раскаялся, причинённый ущерб пообещал возместить.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант помещён под стражу за ранее совершённое преступление.