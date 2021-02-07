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Житель Петрозаводска получил от неизвестного два удара по лицу, а потом потерял сознание и телефон

Новости. Криминал
17:40, 08 Февраля 2021
фото: © pxhere.com
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В Петрозаводске грабитель напал на мужчину в подъезде и отправил его в нокаут, отобрав впоследствии телефон, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 32-летний горожанин. Он сообщил, что в подъезде дома, где живёт его знакомый, неизвестный нанёс ему несколько ударов по лицу, от чего он потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что у него пропал мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили подозреваемого – 24-летнего неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя. Молодой человек пояснил, что гаджет он продал, а деньги потратил на спиртные напитки. Свою вину петрозаводчанин признал, в содеянном раскаялся, причинённый ущерб пообещал возместить.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант помещён под стражу за ранее совершённое преступление.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-02-08 20:11:28
Опять, харчи за наши налоги жрать будет!
Даниил
2021-02-08 19:41:11
Сила,хамство, наглость, так оценил "достояние"страны актёр Серебряков....
кир
2021-02-08 20:38:07
Даниил, не надо цитировать предателя страны, от которой он всё получил.
кир
2021-02-08 18:38:18
Зэков бывших не бывает. Хватит либеральные сопли размазывать. Только казнить за второе преступление.
театральный критик
2021-02-08 18:22:34
В ходе совместного распития.
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