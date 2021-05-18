Житель Петрозаводска пользовался картой знакомого, как своей, и попал под суд

Суд приговорил жителя карельской столицы к условному сроку за неоднократные хищения средств с карты его знакомого, сообщили на сайте судебной инстанции.

Петрозаводский суд вынес приговор местному жителю за кражи и присвоение средств с карты его знакомого.

В ходе заседания выяснились подробности преступлений. В сентябре 2020 года двое мужчин в Петрозаводске устроили застолье, один из участников пьянки передал другому банковскую карту с пин-кодом, чтобы тот купил в магазине продукты и алкоголь для продолжения банкета. Гонец обналичил свыше 20 тысяч рублей.

Позже мужчины еще неоднократно устаривали пьяные посиделки. И с сентября 2020 товарищ, которому ранее была доверена банковская карта, воровал с нее деньги, обналичив таким образом свыше 90 тысяч рублей.

По совокупности преступлений суд назначил петрозаводчанину наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Приговор суда не вступил в законную силу.