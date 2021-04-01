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Житель Петрозаводска позвал в гости бомжа и пожалел об этом

Новости. Криминал
12:20, 02 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Валерий Шустов
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Бездомный из карельской столицы украл в гостях карту и хорошо на нее погулял, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 67-летнего горожанина. С его банковского счета было незаконно списано более 5 тысяч рублей.

В ходе предварительной проверки сотрудники полиции выяснили обстоятельства кражи. В один из мартовских дней мужчина находился у себя дома и распивал спиртные напитки со знакомым. Именно после его ухода потерпевший обнаружил списание.

Местонахождение подозреваемого, 50-летнего гражданина без определенного места жительства, было установлено полицейскими. Он дал признательные показания и рассказал, что похитил кошелек приятеля, когда тот вышел из комнаты. Заполучив банковскую карту, мужчина решил посетить несколько заведений общепита города, где бесконтактно расплачивался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "кража", в ходе следствия будет принято процессуальное решение.

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