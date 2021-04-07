Житель Петрозаводска приехал к знакомым и украл гараж

Полицейские в Прионежском районе раскрыли кражу гаража с дачного участка, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 41-летнего мужчины. Он обнаружил, что с его дачного участка, расположенного в одном из кооперативов, пропал металлический гараж. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, в кооператив подозреваемый приезжал к знакомым, тогда и приметил ветхое металлическое строение. Он разыскал автомобиль с прицепом и вернулся за гаражом - разобрать его оказалось несложно. В дальнейшем гараж был сдан в пункт приема металла, а вырученные за него деньги потрачены.

По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшему ведется следствие, фигурант уже отбывает наказание за ранее совершенное преступление.