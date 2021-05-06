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Житель Петрозаводска пытался топором зарубить сожительницу

Новости. Происшествия
12:46, 07 Мая 2021
фото: Столица на Онего
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Росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего сожительнице, сообщили ведомстве Карелии.

Инцидент произошел вечером 6 мая в подъезде одного из домов на Кукковке. Сигнал о происшествии поступил группе задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны.

На месте сотрудники Росгвардии от свидетельницы и пострадавшей узнали, что 53-летний горожанин, находясь на лестничной клетке с топором в руках, угрожал физической расправой своей сожительнице. Пострадавшая и задержанный находились в состоянии алкогольного опьянения. Видимых признаков телесных повреждений на женщине не обнаружено.

Правонарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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