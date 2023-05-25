Житель Петрозаводска ради пагубного пристрастия украл радиоуправляемые автомобили

Кражу моделей раскрыли правоохранители карельской столицы, сообщили в МВД региона.

В одном из магазинов в торговом доме Петрозаводска исчезли две игрушки общей стоимостью около 9 тысяч рублей. Продавцы, обнаружившие пропажу, заявили об этом в полицию.

Сотрудники уголовного розыска вскоре вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый петрозаводчанин 1992 года рождения. По версии дознания, он украл два игрушечных автомобиля на радиоуправлении и сражу же продал их, чтобы найти деньги на пагубное пристрастие.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «кража».