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Житель Петрозаводска раскрыл пароль «роботу» и лишился денег

Новости. Криминал
07:15, 03 Июня 2021
фото: © shutterstock.com/Elnur

Молодой петрозаводчанин стал жертвой телефонных мошенников, заманивших его выгодными условиями и кэшбеком, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 26-летнего горожанина. Мужчина ответил на телефонный звонок с неизвестного номера. Его собеседник представился сотрудником банка и предложил изменить условия договора по кредитной карте на более выгодные и получить кэшбек. Для этого петрозаводчанину необходимо было сообщить данные карты. А код из смс-сообщения псевдо-сотрудники банка попросили озвучить «роботу».

После проведения этих операций заявитель обнаружил, что с его карты списали более 9 тысяч рублей. Он быстро обратился в банк и успел предотвратить следующее списание 5 тысяч рублей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии напоминает! Никогда не сообщайте данные карты и коды из сообщений неизвестным людям. Помните, в телефонной беседе мошенники могут выдавать себя за работников банка, чтобы выяснить информацию по вкладам или картам и похитить сбережения. Самостоятельно обращайтесь в финансовую организацию за получением достоверной информации.

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