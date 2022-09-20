Житель Петрозаводска разбушевался в кафе

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира на Перевалке.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, ночью 30 ноября группа задержания выехала по вызову на охраняемый объект в Петрозаводске.

В одном из кафе на Перевалке неизвестный мужчина устроил дебош: матерился, оскорблял персонал, не реагируя на замечания.

Росгвардейцы установили личность дебошира — им оказался 41-летний житель Петрозаводска. Хулигана задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.