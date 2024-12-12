Житель Петрозаводска с запятнанной репутацией бесплатно и корзинами выносил из магазина сливочное масло

Петрозаводчанину за кражи грозит до двух лет лишения свободы.

В полицию Петрозаводска поступило несколько сообщений о кражах из магазина в районе Октябрьский.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступным деяниям причастен 39-летний петрозаводчанин, ранее привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления. Подозреваемый во всем признался.

По версии полиции, горожанин действовал по одной и той же схеме. Обычно вечером он заходил в сетевой магазин, набирал полную корзину упаковок масла, потом выходил из торгового зала, не заплатив. Похищенное продавал неизвестным.

Известно 4 криминальных эпизода, в которых обвиняют фигуранта. Суммы ущерба по каждому из эпизодов варьируются от 3,4 тысяч до 5,5 тысяч рублей.

Устанавливается причастность петрозаводчанина к другим преступлениям.

Были возбуждены уголовные дела о кражах. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы, отметили в МВД Карелии.