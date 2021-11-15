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Житель Петрозаводска сбежал из магазина с бутылкой водки и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
10:18, 23 Декабря 2021
фото: © pexels.com

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Полицейские нашли 30-летнего мужчину, который подозревается в грабеже.

В петрозаводскую полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов города неизвестный открыто похитил бутылку водки стоимостью 300 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники торговой точки рассказали стражам порядка, что посетитель подошел к витрине со спиртным, взял напиток, после чего вышел на улицу, минуя кассовую зону и игнорируя требования продавцов оплатить товар.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к грабежу причастен 30-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что выпил похищенную водку.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.

Ранее сообщалось, рецидивист в Петрозаводске повадился грабить один и тот же магазин.

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Комментарии

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кир
2021-12-23 12:11:04
А как же классика? Бутылка водки и хвост селёдки.
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