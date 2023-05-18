Житель Петрозаводска сдал на металлолом легковушку пенсионера

Полиция столицы Карелии расследует уголовное дело о краже автомобиля, сообщили в республиканском МВД.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже машины обратился 68-летний горожанин.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. По версии полиции, в апреле 31-летний злоумышленник вскрыл отечественную легковушку, прокатился по городу и бросил ее.



На следующий день мужчина вернулся к машине и отвез ее на металлолом, где продал за 10 тысяч рублей.



Все деньги он потратил на себя. Возбуждено уголовное дело о краже, рассказали в региональном МВД.