Житель Петрозаводска сдал на металлолом легковушку пенсионера

Полиция столицы Карелии расследует уголовное дело о краже автомобиля, сообщили в республиканском МВД.
В полицию Петрозаводска с заявлением о краже машины обратился 68-летний горожанин.
Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. По версии полиции, в апреле 31-летний злоумышленник вскрыл отечественную легковушку, прокатился по городу и бросил ее.
На следующий день мужчина вернулся к машине и отвез ее на металлолом, где продал за 10 тысяч рублей.
Все деньги он потратил на себя. Возбуждено уголовное дело о краже, рассказали в региональном МВД.
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