Житель Петрозаводска сдал в металлолом контейнер со стройки и стал фигурантом уголовного дела

В столице Карелии мужчина украл транспортный контейнер, принадлежавший строительной организации.

В петрозаводскую полицию обратился руководитель одной из городских строительных компаний. Он сообщил, что неизвестный похитил транспортный контейнер, принадлежащий организации. Причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 34-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель, не имеющий постоянного дохода. По версии дознания, мужчина украл контейнер, чтобы сдать его на металлолом. Он вызвал эвакуатор и приве тару прямо в пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Петрозаводчанин дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мужчина в Карелии сдал на металлолом трубы из аварийного дома.