Житель Петрозаводска съездил в поселок, чтобы обокрасть магазин

В Пряжинском районе камера запечатлела, как мужчина ворует товар в магазине и прячет в машине, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступило заявление от администрации сетевого магазина, расположенного в одном из поселков. В ходе просмотра записи камеры видеонаблюдения работники выявили факт хищения товара на сумму свыше 13 тысяч рублей. В частности, пропали продукты питания и алкогольные напитки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 46-летний житель Петрозаводска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Установлено, что мужчина приехал в поселковый магазин целенаправленно. Похитив товары, он спрятал их в машине, а затем вернулся в торговое заведение за второй партией, после чего уехал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.