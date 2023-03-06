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Житель Петрозаводска совершил преступление на общей кухне в общежитии

Новости. Криминал
17:20, 07 Марта 2023
фото: 24sibinfo.ru

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В Петрозаводске мужчина нанес горожанке ущерб на 6700 рублей, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Петрозаводску горожанка обратилась с заявлением о хищении мобильного телефона. Ущерб превысил 6700 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 45-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что заметил чужой телефон на общей кухне в общежитии. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он похитил гаджет, который планировал сбыть. На следующий день подозреваемого задержали сотрудники полиции и изъяли похищенное.

Уголовное дело возбуждено о краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину.

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