Житель Петрозаводска спас женщину, чтобы тут же ее ограбить

Полицейские Петрозаводска раскрыли грабеж, совершенный в одном из городских дворов, сообщает МВД Карелии.

В управление МВД по Петрозаводску обратилась 58-летняя горожанка и сообщила, что у неё похитили имущество. Заявительница пояснила, что возвращалась домой с корпоратива и во дворе дома поскользнулась и упала. Незнакомый мужчина помог ей подняться, однако затем вырвал из рук пакет и сбежал. В пакете находились туалетная вода, новая кофта и две коробки шоколадных конфет.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 38-летнего ранее несудимого петрозаводчанина. Он сознался в содеянном. В тот вечер мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенную туалетную воду и кофту он подарил подруге, а конфеты оставил себе.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Ранее не судимому фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы.