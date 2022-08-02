Житель Петрозаводска только через месяц понял, что его обманули мошенники

Петрозаводчанин взял кредит в 350 тысяч рублей и перевел аферистам.

В полицию обратился 36-летний петрозаводчанин. Он понял, что стал жертвой мошенников, когда с его счета списали платеж по кредиту, сообщили в МВД Карелии.

Полицейским мужчина рассказал, что в июне ему позвонили неизвестные, которые представились работниками банка и правоохранительных органов. Петрозаводчанина убедили в том, что кто-то пытается оформить кредит от его имени, и предложили защитить средства. Для этого якобы необходимо оформить кредит самостоятельно, а все деньги перевести на «безопасные счета». Мужчина так и поступил. Он оформил займ в сумме 350 000 рублей, из которых 50 000 составила страховая премия. Остальные деньги он перечислил аферистам.

О случившемся вспомнил через месяц — когда с его банковской карты списали платеж по кредиту. Тогда горожанин догадался, что попался на уловку мошенников, заявил о случившемся в полицию.

По такой же схеме обманули и 57-летнего жителя карельской столицы. Первую взятую в кредит сумму, 300 000 рублей, он полностью перевел злоумышленникам. Во втором банке работники настойчиво выясняли цели кредитования. И мужчина рассказал, что 600 заемных тысяч ему нужны чтобы предотвратить мошенничество. А деньги он переведет по счетам, которые ему укажут по телефону работники банка. Настоящие менеджеры банка смогли убедить мужчину, что тот общается с мошенниками, и предложили обратиться в полицию.

По указанным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Ранее сообщалось, пенсионерка несла более 260 тысяч рублей мошенникам и по пути зашла в МВД Карелии.