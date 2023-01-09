Житель Петрозаводска трижды возвращался на место преступления ради дорогих курток

Петрозаводчанин три раза уносил из одного магазина спорттоваров куртки, сообщили в МВД Карелии.

В начале января в петрозаводскую полицию поступила информация о краже, совершенной в крупном торговом центре. Из магазина спортивных товаров пропала мужская куртка стоимостью без малого 15 000 рублей. В ходе просмотра записи камеры видеонаблюдения работники выяснили, что данный случай не единственным. Аналогичным образом исчезли еще две куртки такой же модели.

Работая над раскрытием преступлений, сотрудники уголовного розыска установили, что к ним причастен 36-летний горожанин. Он дал признательные показания.

Подозреваемый рассказал, что первую кражу совершил еще в конце декабря. Спустя несколько дней мужчина повторил свой успех, затем наведался в магазин и в третий раз. Свой трофей он сразу продавал прохожим на улице с большой скидкой.

В настоящее время по всем эпизодам преступной деятельности возбуждены и расследуются уголовные дела.

Ранее сообщалось, матери троих детей в Петрозаводске грозит лишение свободы за серию краж косметики и парфюмерии.