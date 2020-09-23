Житель Петрозаводска украл две бутылки крепкого алкоголя, чтобы продать

Грабитель нанес магазину ущерб на сумму 1700 рублей, сообщили в МВД Карелии.

В минувший четверг в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение от работницы продуктового магазина, расположенного в микрорайоне Ключевая.

Один из посетителей похитил две бутылки крепкого алкоголя. Женщина попыталась его догнать, но не смогла. Сумма ущерба превысила 1 700 рублей.

Полицейскими личность подозреваемого была установлена. Им оказался 22-летний ранее судимый гражданин. Полицейским молодой человек пояснил, что спиртные напитки сбыл.

По факту грабежа ведется следствие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.