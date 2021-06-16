Житель Петрозаводска украл из парикмахерской инструменты и выкинул их

Петрозаводчанин в поисках денег обокрал парикмахерскую, теперь его ждет наказание, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска поступила информация о том, что в парикмахерскую на Ключевой проник неизвестный.

Работница, придя утром на смену, обнаружила разбитое окно. На месте не оказалось двух фенов, плойки, машинки для стрижки волос и рабочих инструментов, кроме того, из кассового аппарата пропал ящик для купюр. Сумма ущерба превысила 13 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 30-летний петрозаводчанин. Мужчина признался, что в кассе рассчитывал найти деньги, но их там не оказалось. Все похищенное он выбросил.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.