Житель Петрозаводска унизил соседей из-за дыма

Конфликт в дачном поселке возле Петрозаводска дошел до суда, сообщили в прокуратуре Карелии.

К административной ответственности был привлечен 35-летний житель Петрозаводска. Заявление на него написали 70-летние супруги — пенсионеры, соседи мужчины по дачному участку.

После проверки выяснилось, что в июне, отдыхая на своей даче, пенсионеры растапливали баню. Дым от печи попал на соседний участок, и это не понравилось его хозяину, который в тот момент был пьян. Мужчина обругал соседей, унизив их честь и достоинство.

Прокуратура возбудила административное дело, направив материалы проверки мировому судье Прионежского района. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф — 5 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу, его исполнение контролирует прокуратура района.