Житель Петрозаводска унизил соседей из-за дыма

Конфликт в дачном поселке возле Петрозаводска дошел до суда, сообщили в прокуратуре Карелии.
К административной ответственности был привлечен 35-летний житель Петрозаводска. Заявление на него написали 70-летние супруги — пенсионеры, соседи мужчины по дачному участку.
После проверки выяснилось, что в июне, отдыхая на своей даче, пенсионеры растапливали баню. Дым от печи попал на соседний участок, и это не понравилось его хозяину, который в тот момент был пьян. Мужчина обругал соседей, унизив их честь и достоинство.
Прокуратура возбудила административное дело, направив материалы проверки мировому судье Прионежского района. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф — 5 тысяч рублей.
Постановление суда вступило в законную силу, его исполнение контролирует прокуратура района.
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