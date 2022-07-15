Житель Петрозаводска взял в кредит полмиллиона рублей и отдал мошенникам

Очередной жертвой аферистов стал 32-летний петрозаводчанин, которому позвонили из «банка».

По сообщению МВД Карелии, 32-летний житель Петрозаводска после непродолжительного общения по телефону с неизвестным, который выдавал себя за работника банка, лишился 550 000 рублей.

Всё началось со звонка от неизвестного абонента. Звонивший представился работником банка и сообщил, что рассматривает заявку на получение кредита от данного клиента. Петрозаводчанин пояснил, что не подавал её и не нуждается в заёмных средствах. Именно тогда банковский псевдоработник сообщил о финансовых потерях, которые может повлечь сложившаяся ситуация. По его словам, для пресечения якобы незаконных операций петрозаводчанину следует срочно в реальности оформить кредит. Горожанин оформил два кредита в разных банках, обналичил их и перевел 550 000 рублей на продиктованные ему по телефону номера электронных кошельков. Совершив последний перевод, мужчина понял, что предложенный ему вариант похож на мошеннические действия и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.

Ранее сообщалось, молодая женщина в Петрозаводске согласилась помочь поймать мошенников и лишилась 5 млн рублей.