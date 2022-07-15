890x80
Реклама
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
15.07.2022 09:54
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Глава Минздрава Карелии: записаться на прием к врачу теперь можно в мессенджере Telegram
18.07.2022 18:40

Молодая женщина в Петрозаводске согласилась помочь поймать мошенников и лишилась 5 млн рублей

Новости. Криминал
15:22, 19 Июля 2022
фото: © dreamerve / shutterstock

Новости партнеров

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала женщина, поверившая, что она помогает ловить преступников.

Об этой истории рассказали в МВД Карелии.

Все началось со звонка по мобильному телефону 33-летней жительнице Петрозаводска. Неизвестный, представившийся работником банка, сообщил, что мошенники пытаются списать с её счетов 1,6 млн рублей. Женщина выполнила продиктованные инструкции: обналичила и перевела всю сумму на «безопасный счёт».

На следующий день ей снова позвонили и сообщили, что мошенники оформили на её имя кредит в размере 3 млн рублей. Лже-работник банка объяснил, что делать, чтобы деньги не попали в руки злоумышленников — надо взять настоящий кредит на ту же сумму, снова положить деньги «на безопасный счёт» и еще заплатить комиссию за возврат средств на сумму 440 тыс. рублей.

Звонивший предупредил, что об этом никому нельзя рассказывать, так как любые слухи могут сорвать «спецоперацию» по поимке мошенников.

Жертва беспрекословно сделала всё, что ей велели и добровольно перевела мошенникам в общей сложности более 5 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
16.07.2022, 20:50
Кровь обнаружена в квартире исчезнувшей в Петрозаводске девушки
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)
16.07.2022, 21:18
Сосед пропавшей в Петрозаводске девушки может оказаться подозреваемым в ее убийстве (ВИДЕО)
18.07.2022, 12:46
Молчание для ягнят

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.