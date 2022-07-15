Молодая женщина в Петрозаводске согласилась помочь поймать мошенников и лишилась 5 млн рублей

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала женщина, поверившая, что она помогает ловить преступников.

Об этой истории рассказали в МВД Карелии.

Все началось со звонка по мобильному телефону 33-летней жительнице Петрозаводска. Неизвестный, представившийся работником банка, сообщил, что мошенники пытаются списать с её счетов 1,6 млн рублей. Женщина выполнила продиктованные инструкции: обналичила и перевела всю сумму на «безопасный счёт».

На следующий день ей снова позвонили и сообщили, что мошенники оформили на её имя кредит в размере 3 млн рублей. Лже-работник банка объяснил, что делать, чтобы деньги не попали в руки злоумышленников — надо взять настоящий кредит на ту же сумму, снова положить деньги «на безопасный счёт» и еще заплатить комиссию за возврат средств на сумму 440 тыс. рублей.

Звонивший предупредил, что об этом никому нельзя рассказывать, так как любые слухи могут сорвать «спецоперацию» по поимке мошенников.

Жертва беспрекословно сделала всё, что ей велели и добровольно перевела мошенникам в общей сложности более 5 млн рублей.