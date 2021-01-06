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Житель Петрозаводска захотел продать футбольные бутсы и лишился сбережений

Новости. Общество
11:29, 07 Января 2021
фото: pxhere.com
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Мошенники разорили жителя Петрозаводска, пожелавшего продать футбольную обувь.

В отдел петрозаводской полиции обратился 45-летний мужчина. Он пояснил, что в конце года по просьбе своего несовершеннолетнего сына разместил информацию о продаже футбольных бутс стоимостью 2 500 рублей на одном из популярных сайтов объявлений, сообщают в МВД.

Петрозаводчанину позвонил неизвестный и сообщил, что готов выкупить спортивную обувь. Затем "покупатель" через смс отправил жителю карельской столицы ссылку для оплаты товара. Заявитель перешёл по ней и оказался на сайте, где требовалось ввести реквизиты банковской карты, в том числе трехзначный код на обратной стороне.

Как только петрозаводчанин отправил личные данные, с его счёта были списаны сначала 2 550 рублей, затем 5 075 рублей и 29 435 рублей. Всего житель Петрозаводска лишился 37 060 рублей.

Попытки связаться со звонившим результата не принесли. Номер телефона был заблокирован. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее эксперт рассказал, почему мошенники звонят именно вам

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