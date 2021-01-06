Житель Петрозаводска захотел продать футбольные бутсы и лишился сбережений

Мошенники разорили жителя Петрозаводска, пожелавшего продать футбольную обувь.

В отдел петрозаводской полиции обратился 45-летний мужчина. Он пояснил, что в конце года по просьбе своего несовершеннолетнего сына разместил информацию о продаже футбольных бутс стоимостью 2 500 рублей на одном из популярных сайтов объявлений, сообщают в МВД.

Петрозаводчанину позвонил неизвестный и сообщил, что готов выкупить спортивную обувь. Затем "покупатель" через смс отправил жителю карельской столицы ссылку для оплаты товара. Заявитель перешёл по ней и оказался на сайте, где требовалось ввести реквизиты банковской карты, в том числе трехзначный код на обратной стороне.

Как только петрозаводчанин отправил личные данные, с его счёта были списаны сначала 2 550 рублей, затем 5 075 рублей и 29 435 рублей. Всего житель Петрозаводска лишился 37 060 рублей.

Попытки связаться со звонившим результата не принесли. Номер телефона был заблокирован. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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