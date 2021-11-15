Житель Петрозаводска заплатил мошенникам 14 тысяч рублей за поездку в Мурманск и остался дома

В Петрозаводске мужчина в попытке найти попутку до Мурманска перед Новым годом остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению 32-летнего горожанина. Мужчина воспользовался услугами популярного сервиса поиска попутчиков и забронировал поездку по маршруту Петрозаводск – Мурманск.

С ним связался неизвестный и прислал ссылку на оплату услуги. Петрозаводчанин перешел по ней и заполнил поле о стоимости и размерах ручной клади и багажа. На сайте запросили данные банковской карты, код подтверждения из смс. Горожанин всё указал

и моментально получил сообщения, что неизвестное ему мобильное устройство подключено к услуге СМС-уведомлений и осуществлён перевод 14 тысяч рублей.