890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Нарколог назвал два напитка, которые помогут восстановиться после новогоднего застолья 2
Сегодня 13:11

Житель Петрозаводска заплатил мошенникам 14 тысяч рублей за поездку в Мурманск и остался дома

Новости. Криминал
09:57, 01 Января 2022
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

Новости партнеров

В Петрозаводске мужчина в попытке найти попутку до Мурманска перед Новым годом остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению 32-летнего горожанина. Мужчина воспользовался услугами популярного сервиса поиска попутчиков и забронировал поездку по маршруту Петрозаводск – Мурманск.

С ним связался неизвестный и прислал ссылку на оплату услуги. Петрозаводчанин перешел по ней и заполнил поле о стоимости и размерах ручной клади и багажа. На сайте запросили данные банковской карты, код подтверждения из смс. Горожанин всё указал
и моментально получил сообщения, что неизвестное ему мобильное устройство подключено к услуге СМС-уведомлений и осуществлён перевод 14 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
родитель
2022-01-01 12:09:02
Мы не цивилизация, уважаемый Кир. Мы поселенцы Петрозаводского городского округа. А с поселенцами, да ещё в округе можно делать всё, что угодно.
кир
2022-01-01 18:09:23
родитель, я про всех.
кир
2022-01-01 10:32:19
Что мы за цивилизация, когда ежедневно идет массовый обман граждан жуликами разных мастей? Или мы достойны только такой жизни и никакой иной?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
31.12.2021, 12:40
Очереди за хлебом выстроились в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
31.12.2021, 15:24
Как убирали снег с улиц Петрозаводска в ностальгические советские времена - все плохо (ФОТО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
29.12.2021, 09:38
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии
28.12.2021, 14:33
Цены на природный газ для населения Карелии вырастут в 2022 году

Аналитика

30.12.2021 17:49
Тема недели
Главные события: чем запомнился 2021 год 2
Важное в политике, общественной и культурной жизни Карелии — «Столица на Онего» предлагает вспомнить 2021 год.
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 2
30.12.2021 08:59
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 8
29.12.2021 10:57
«Как хорошо, что я не сломал обе ноги!» 21
28.12.2021 15:07
Наш советский Новый год 4
28.12.2021 10:39
Вся аналитика

Чтиво

31.12.2021 18:46
Без политики
«Спасибо за Сашу» 3
Непростая история о маленьком талантливом футболисте из Петрозаводска, чья мечта стала реальностью благодаря неравнодушным людям.
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»