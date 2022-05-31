Житель Петрозаводска зарубил приятеля топором и лишился свободы

Петрозаводский городской суд отправил рецидивиста на 13 лет в колонию за убийство знакомого.

Как сообщили в Следкоме Карелии, судом установлено, что ночью 1 февраля 58-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома в Петрозаводске, поссорился со знакомым. Он ударил приятеля по голове топором. Мужчина скончался.

В период следствия подсудимый находился под стражей.

Суд приговорил петрозаводчанина, ранее уже имевшего судимость за аналогичное преступление, к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Кроме того, мужчина обязан выплатить компенсацию морального вреда на сумму один миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, житель Карелии зарезал приятеля и спрятал его труп в подъезде.