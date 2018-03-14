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Новости. Криминал
06:40, 14 Марта 2018
фото: Фото: rostov.press

Житель Петрозаводска застрелил свою супругу из винтовки

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Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении 38-летнего петрозаводчанина, обвиняемого в убийстве жены.

По версии следствия, в марте 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своей женой выстрелил в нее из пневматической винтовки. Получив проникающее ранение в голову, женщина скончалась.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", - сообщили в Следкоме Карелии.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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