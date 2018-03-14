Житель Петрозаводска застрелил свою супругу из винтовки

По теме
Загрузка...
Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении 38-летнего петрозаводчанина, обвиняемого в убийстве жены.
По версии следствия, в марте 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своей женой выстрелил в нее из пневматической винтовки. Получив проникающее ранение в голову, женщина скончалась.
"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", - сообщили в Следкоме Карелии.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
По теме
Выбор читателей
07.03.2018, 18:00
09.03.2018, 08:35
11.03.2018, 12:45
11.03.2018, 10:41
10.03.2018, 17:49
Аналитика
13.03.2018 12:06
Капитал
Ответственный бизнес – для культуры, искусства и социальной сферы Северо-Запада.
13.03.2018 11:21
05.03.2018 16:39
01.03.2018 15:55
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
07.03.2018 16:46
Комментарии