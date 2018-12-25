Житель Петрозаводска застрял на козырьке подъезда

Пожарные спасли мужчину, застрявшего на козырьке подъезда, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью 25 декабря в 1.16 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи: мужчина не мог слезть с козырька подъезда жилого дома.

Пожарные с помощью трехколенной выдвижной лестницы спустили мужчину.