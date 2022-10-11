Житель поселка Карелии сломал ногой ребра своей пожилой матери

В Питкярантском районе арестовали мужчину, который жестоко избил свою мать, а после вломился в квартиру бывшей сожительницы против ее воли, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в ноябре 2021 года ранее судимый житель Питкярантского района решил переночевать у бывшей сожительницы и пришел к ней домой. Понимая, что в квартире никого нет, свет выключен, обвиняемый незаконно проник в квартиру, не имея на то согласие жильцов и против их воли.

Также в начале июля 2022 года этот же мужчина у себя дома в поселке Янис Питкярантского в ходе конфликта нанес своей 56-летней матери удар ногой и сломал ребра, повредив внутренние органы.

В ходе предварительного следствия обвиняемый был помещен под стражу по постановлению суда о замене наказания с обязательных работ на лишение свободы за ранее совершенное им преступление. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.