Житель поселка в Карелии выстрелил из травмата в голову оппонента

В Медвежьегорском районе следователи расследуют уголовное дело о причинении вреда здоровью с применением оружия.

Медвежьегорские следователями расследуют уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Об этом информирует Следком.

Следствием установлено, что в поселке Шалговаара Медвежьегорского района между двумя мужчинами возник конфликт. В результате один из них выстрелил из травматического пистолета в голову потерпевшего, причинив травмы средней тяжести.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, назначена баллистическая судебная экспертиза. Оружие и 13 патронов к нему изъяты. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Карелии бывший сотрудник колонии стал фигурантом дела о мошенничестве.