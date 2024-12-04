Житель Прионежья пожаловался в прокуратуру, не получив ответа из местной администрации на своё заявление

После вмешательства прокурора должностное лицо оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений гражда.

О восстановлении прав заявителя после прокурорского вмешательства рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Прионежского района провела проверку по обращению местного жителя о неполучении из районной администрации ответа на жалобу.

Надзорный орган установил, что мужчина направил в администрацию обращение, которое своевременно рассмотрено не было, ответ заявителю предоставили только на 34 день после регистрации.

Прокурор возбудил в отношении виновного должностного лица дело об административном правонарушении — о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. В итоге нарушитель был оштрафован на 5 тысяч рублей.