Житель Прионежья в отсутствие хозяев вынес из чужого дома все вещи

В Прионежье полицейские раскрыли кражу инструментов и имущества из дачного дома, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Прионежского района обратилась 54-летняя жительница карельской столицы. Она сообщила, что из её дачного дома в посёлке Ладва похищены бензопила, бензотриммер, чайник, плита, одеяло и ковер. Ущерб превысил 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, 37-летнего ранее судимого местного жителя. Он дал признательные показания и пояснил, что знал об отсутствии хозяйки. С помощью монтировки он сломал замок на дверях, после чего похитил имущество. Одеяло и ковер мужчина оставил себе, а все остальное продал. Вырученные от незаконной сделки денежные средства мужчина потратил на спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".