Житель Псковской области скупал в Карелии дорогой алкоголь за фальшивки

Мужчина попался в Лахденпохье на сбыте поддельных купюр в 5 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 35-летний ранее несудимый житель Псковской области действовал в одиночку и сбывал поддельные банкноты в нескольких регионах страны. Карелия не стала исключением. Всего мужчине инкриминируют 10 эпизодов поддельных купюр.

Так, сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лахденпохскому району установлена причастность фигуранта к ряду аналогичных преступлений, совершённых на территории республики. Известно, что фальшивые 5-ти тысячные мужчина использовал при покупке дорогого алкоголя в Лахденпохье.

По фактам сбыта, хранения и перевозки в целях сбыта поддельных купюр возбуждено уголовное дело. Жителю Псковской области грозит до 8 лет колонии со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Ведется следствие, в ходе которого будут установлены все обстоятельства, в том числе и происхождение поддельных билетов Банка России.

Ранее продавщица из Петрозаводска помогла полиции разоблачить сбытчиков фальшивых купюр.