Житель Пудожа разделся, чтобы не попасть в руки бойцов Росгвардии

В Пудоже задержали 21-летнего местного жителя, пытавшегося через окно попасть в гастроном, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Ранним утром 3 марта, около половины седьмого утра, в Пудоже 21-летний молодой человек пытался проникнуть в гастроном на улице К. Маркса.

На место происшествия был направлен дежурный наряд вневедомственной охраны.

От охранника сотрудники получили приметы подозреваемого: рост, телосложение, одежда. Было отмечено, что на злоумышленнике тёмная куртка.

При осмотре территории сотрудники заметили мужчину, который повёл себя беспокойно и побежал. Когда его догнали, он был в светлой рубашке и светлых брюках: тёмная куртка лежала неподалёку на снегу.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан следственно-оперативной группе.