Житель Пудожа разделся, чтобы не попасть в руки бойцов Росгвардии

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В Пудоже задержали 21-летнего местного жителя, пытавшегося через окно попасть в гастроном, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
Ранним утром 3 марта, около половины седьмого утра, в Пудоже 21-летний молодой человек пытался проникнуть в гастроном на улице К. Маркса.
На место происшествия был направлен дежурный наряд вневедомственной охраны.
От охранника сотрудники получили приметы подозреваемого: рост, телосложение, одежда. Было отмечено, что на злоумышленнике тёмная куртка.
При осмотре территории сотрудники заметили мужчину, который повёл себя беспокойно и побежал. Когда его догнали, он был в светлой рубашке и светлых брюках: тёмная куртка лежала неподалёку на снегу.
Для дальнейшего разбирательства задержанный передан следственно-оперативной группе.
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