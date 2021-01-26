Житель райцентра Карелии подозревается в угоне (ФОТО)

Уголовный розыск Олонецкого района ищет молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска полиции Олонецкого района разыскивают мужчину 23 лет. Житель Олонца подозревается в угоне автомобиля.
Приметы: на вид 23-30 лет, рост 165 – 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.
Может передвигаться на автомобиле "Опель Вектра" красного цвета. Госномер: Е434ТО 10RUS.
Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (921) 011-86-96, 8 (81436) 4-01-60. Конфиденциальность гарантируется.
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