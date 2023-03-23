Житель райцентра в Карелии напал на полицейского, мешавшего ему выламывать дверь

В Олонце возбуждено уголовное дело из-за нападения на сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

Уголовное дело было возбуждено после инцидента в Олонце — местный житель обвиняется в применении насилия к представителю власти.

По данным следствия, в феврале 2023 года в подъезде одного из домов Олонца мужчина выломал дверь в квартиру знакомой женщины. Хозяйка вызвала полицию, но дебошир начал сопротивляться, ударив полицейского по руке.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.