Житель Санкт-Петербурга лишился прав в Карелии за пьяную езду

В Сегежском районе гость из Санкт-Петербурга устроил пьяное катание по деревне, и был наказан, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 18 июля, около 21.00 в деревне Бор Сегежского района автоинспекторы отстранили от управления автомобилем Toyota Corolla нетрезвого водителя, жителя Санкт-Петербурга.

Нарушитель ожидает решения суда, ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.

Всего, по информации ГИБДД, за минувший субботний день инспекторы ДПС в республике пресекли 12 нарушений нетрезвыми водителями. Трое из нарушителей сели за руль в нетрезвом виде повторно, им предстоит понести уголовную ответственность.