Житель Сегежи пойдет под суд за убийство незнакомого прохожего в Рождество

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве местного жителя, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в Рождество пьяный 26-летний житель Сегежи встретил на улице незнакомого мужчину, с которым у него произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый избил прохожего.

Потерпевший с многочисленными травмами был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.