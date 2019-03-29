Житель Сегежи пойдет под суд за убийство незнакомого прохожего в Рождество

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В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве местного жителя, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, в Рождество пьяный 26-летний житель Сегежи встретил на улице незнакомого мужчину, с которым у него произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый избил прохожего.
Потерпевший с многочисленными травмами был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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