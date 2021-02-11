Житель севера Карелии справил нужду на свежем воздухе за 300 рублей

Костомукшанина оштрафовали за то, что он пописал в одном из дворов города.

Житель Костомукши, несмотря на холодное время года, справил естественную нужду в одном из дворов города. Мужчине выписали штраф в размере трехсот рублей. Об этом пишет сетевое издание "64 параллель", подводя итоги административной комиссии.

Больше всего материалов – 29 – поступило на нарушителей покоя и тишины. Десятерым любителям громкой музыки по ночам выписали штраф, так как привлекались они по этой статье не в первый раз. Остальные 20 человек получили предупреждение.

По итогу комиссии бюджет администрации Костомукшского городского округа пополнится на 11 тысяч 600 рублей, сообщает "64 параллель".

Ранее в Костомукше подростки в течение нескольких дней выламывали замки, чтобы попасть на территорию детского сада. Нарушителей отсчитали на комиссии по делам несовершеннолетних в местной администрации.