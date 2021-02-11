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Житель севера Карелии справил нужду на свежем воздухе за 300 рублей

Новости. Общество
12:44, 12 Февраля 2021
фото: Anton Fedorenko/Photomemories.cz
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Костомукшанина оштрафовали за то, что он пописал в одном из дворов города.

Житель Костомукши, несмотря на холодное время года, справил естественную нужду в одном из дворов города. Мужчине выписали штраф в размере трехсот рублей. Об этом пишет сетевое издание "64 параллель", подводя итоги административной комиссии.

Больше всего материалов – 29 – поступило на нарушителей покоя и тишины. Десятерым любителям громкой музыки по ночам выписали штраф, так как привлекались они по этой статье не в первый раз. Остальные 20 человек получили предупреждение.

По итогу комиссии бюджет администрации Костомукшского городского округа пополнится на 11 тысяч 600 рублей, сообщает "64 параллель".

Ранее в Костомукше подростки в течение нескольких дней выламывали замки, чтобы попасть на территорию детского сада. Нарушителей отсчитали на комиссии по делам несовершеннолетних в местной администрации.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-12 14:11:25
Давидка здесь гадит каждый день, как и усер, уехавший в другой город. Кот снова злобно зашипел.
David
2021-02-12 14:32:56
кир,
Generalus87
2021-02-12 13:25:44
Новость достойная первой полосы
zanoza
2021-02-12 13:18:45
Таких нуждосправляльщиков полно, совсем потерян стыд у людей, особенно у мужчин под шефе.
кир
2021-02-12 14:09:08
zanoza, возражаю. Тогда не было ещё кодовых замков и молодая женщина писала под лестницей. Испугалась, когда её обнаружил житель, запричитала и сказала, что она беременна. На улице её ждала подруга.
врунофф
2021-02-12 13:10:50
Почему собачатников не штрафуют ? Они в разы больше гадят со своими блохастыми. А человека может реально прижало. Не в подъезде же оправился.
David
2021-02-12 13:22:49
врунофф, оштрафуй кота своего, за то что тебе в тапки гадит. :)
1677
2021-02-12 13:01:40
Сколько всего общественных туалетов в Костомукше?
Горожанин
2021-02-12 14:19:17
1677, я думаю, до ближайшего общественного туалета километра четыре
кир
2021-02-12 12:53:44
Всё заигрываете? Доиграетесь.
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