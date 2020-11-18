Житель Сочи получил 4 года колонии за мошенничество с покупкой дорогого автомобиля в Петрозаводске

Бывший житель Карелии украл более 4 млн рублей, которые получил в Петрозаводске от клиента на покупку автомобиля.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, 38-летний житель Сочи осужден в Петрозаводске за мошенничество в особо крупном размере.

Установлено, что осужденный, ранее проживая в Карелии, занимался Петрозаводске незарегистрированной предпринимательской деятельностью. Он принимал от клиентов деньги наличными и перечислял их на расчетные счета третьих юридических лиц, исходя из назначения платежа. При этом он предоставлял обратившемуся к нему гражданину скидку в размере от 1 % до 3 % от вносимой суммы.

Получив от одного из клиентов более 4 млн рублей на покупку дорогостоящего автомобиля, предприниматель не стал переводить деньги продавцу машины. Крупную сумму он оставил себе.

Осужденный вину в совершении преступления не признал.

Суд приговорил сочинца к 4 годам исправительной колонии общего режима и удовлетворил гражданский иск потерпевшего.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее потерпевшие в Петрозаводске попросили не сажать за решетку мошенника, обманувшего их на 2,4 млн рублей.