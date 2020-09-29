Потерпевшие в Петрозаводске попросили не сажать за решетку мошенника, обманувшего их на 2,4 млн рублей

Мужчину отправили в колонию на четыре года за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2018 году житель Карелии хотел продать квартиру, которая покупалась в ипотеку и находилась в залоге у банка. Потенциальных покупателей продавец поставил в известность, что квартира находится в залоге, и убедив их в своей добросовестности, получил от них более 2,4 млн рублей.

На эти средства он должен был погасить кредит, но вместо этого он потратил их на собственные нужды, из-за чего покупатели не смогли оформить квартиру на себя.

В ходе следствия мужчина свою вину отрицал, поясняя, что деньги со счета не были списаны в счет погашения ипотеки по вине банка, а им были потрачены вынужденно, в связи с наличием иных кредитных обязательств.



Потерпевшие просили не лишать подсудимого свободы, мотивируя свое решение необходимостью выплаты им денежных средств в счет исполнения кредитных обязательств.



Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор суда в законную силу не вступил.