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Потерпевшие в Петрозаводске попросили не сажать за решетку мошенника, обманувшего их на 2,4 млн рублей

Новости. Общество
14:16, 30 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
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Мужчину отправили в колонию на четыре года за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2018 году житель Карелии хотел продать квартиру, которая покупалась в ипотеку и находилась в залоге у банка. Потенциальных покупателей продавец поставил в известность, что квартира находится в залоге, и убедив их в своей добросовестности, получил от них более 2,4 млн рублей.

На эти средства он должен был погасить кредит, но вместо этого он потратил их на собственные нужды, из-за чего покупатели не смогли оформить квартиру на себя.

В ходе следствия мужчина свою вину отрицал, поясняя, что деньги со счета не были списаны в счет погашения ипотеки по вине банка, а им были потрачены вынужденно, в связи с наличием иных кредитных обязательств.

Потерпевшие просили не лишать подсудимого свободы, мотивируя свое решение необходимостью выплаты им денежных средств в счет исполнения кредитных обязательств.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Майор
2020-09-30 14:35:40
Страна мошенников, ничего нового....
кир
2020-09-30 14:45:59
Майор, так точно! Все народные сказки заточены на то, чтобы никогда не работать , врать и выкручиваться. Чтобы всё было, а тебе ничего не было за это.
Гость
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