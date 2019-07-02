Житель Сортавалы отделался условным сроком за побои полицейскому

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Сортавальский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, ударившего сотрудника полиции, сообщает прокуратура Карелии.
По версии следствия, в апреле житель Сортавалы был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в приемное отделение больницы для медицинского освидетельствования.
В коридоре задержанный ударил полицейского кулаком в нос.
Подсудимый вину в совершении преступления признал, в ходе следствия возместил моральный ущерб.
Суд приговорил злоумышленника к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
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