Житель Сортавалы отделался условным сроком за побои полицейскому

Сортавальский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, ударившего сотрудника полиции, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, в апреле житель Сортавалы был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в приемное отделение больницы для медицинского освидетельствования.

В коридоре задержанный ударил полицейского кулаком в нос.

Подсудимый вину в совершении преступления признал, в ходе следствия возместил моральный ущерб.

Суд приговорил злоумышленника к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.