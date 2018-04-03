Житель Сортавалы отправится под суд за свертки с гашишем

В Карелии транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотиков.

По данным пресс-службы ведомства, на территории Карелии сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте по подозрению в незаконном хранении и потреблении наркотиков задержан 36-летний житель Сортавалы.

Мужчина был препровожден в служебное помещение транспортной полиции, где в ходе личного досмотра стражи порядка обнаружили и изъяли у него два свертка из фольгированной бумаги с веществом бурого цвета внутри.

"Изъятое вещество направлено на экспертно-криминалистическое исследование, по результатам которого установлено - содержимым свертков является гашиш, в значительном размере для данного наркотического средства", - отметили в пресс-службе.

Ему грозит до трех лет колонии. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия процессуального решения.